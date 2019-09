Dal 2020 la HTW diventa indipendente. Ieri l'istituto, che diventerà l'ottava scuola universitaria professionale della Svizzera, ha ricevuto ufficialmente il nuovo nome di Fachhoschschule Graubünden, con il relativo logo "FHGR".

Il Consiglio federale aveva riconosciuto la Scuola universitaria per la tecnica e l'economia di Coira (HTW) come come istituto indipendente ed avente diritto ai contributi federali nel dicembre 2018. Dal 2000, infatti, la HTW faceva parte della Fachhochschule Ostschweiz (FHO), gestita dai Grigioni insieme agli altri Cantoni della Svizzera orientale e al Principato del Liechtenstein.

Dopo vani tentativi di riforma delle strutture gestionali della FHO, non accreditabili istituzionalmente, il Cantone dei Grigioni decise di richiedere autonomamente l'accreditamento della HTW e iniziare le procedure di scorporo dalla FHO.

Il nome "HTW Chur" appartiene al passato, si legge nella comunicazione divulgata ieri dall'istituto. Il nuovo nome e il nuovo logo sono semplici, autoesplicativi e senza tempo: la denominazione "FH Graubünden" incarna il territorio e l'orgoglio delle proprie radici. Inoltre, vi è un richiamo all'origine, poiché la storia della scuola è iniziata nel 1963 con la fondazione del centro tecnico serale di Coira.

