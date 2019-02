Con un costo di 3600 franchi, l'affitto medio mensile di un appartamento a St. Moritz (GR) supera di oltre il 75% il valore mediano cantonale ed è perfino maggiore dei prezzi d'affitto di Zurigo, una delle piazze con i più alti prezzi immobiliari.

È quanto risulta da un'analisi del servizio di confronto online Comparis sugli appartamenti in affitto nei luoghi di villeggiatura in Svizzera.

A St. Moritz, un appartamento per famiglie (a partire da 4,5 locali) costa in media 3590 franchi al mese. Si tratta del canone mensile più alto tra le 14 destinazioni di vacanza analizzate da Comparis sulla base degli annunci immobiliari pubblicati su comparis.ch, il più grande mercato immobiliare online della Svizzera. Il valore mediano (valore centrale) è del 76% superiore rispetto a quello dell'intero cantone dei Grigioni, pari a 2035 franchi.

Secondo l'analisi di Comparis, vivere a St. Moritz è a volte anche più costoso che abitare a Zurigo o Ginevra, le piazze con i prezzi immobiliari più alti in Svizzera. A Zurigo, ad esempio, un appartamento per famiglie costa in media 3320 franchi, mentre a Ginevra la media è di 3810 franchi. Anche per quanto riguarda appartamenti più piccoli, destinati a coppie e single, St. Moritz è la località più cara in quanto a pigioni.

