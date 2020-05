Due donne, che viaggiavano come passeggere, sono rimaste ferite leggermente in un incidente fra due vetture, avvenuto ieri pomeriggio alle 17.20 presso lo svincolo dell'A13 di Mesocco nord. Illesi invece entrambi i conducenti, un 81enne e un 42enne.

La collisione - informa oggi in una nota la polizia grigionese - è stata provocata dall'anziano che, al momento di imboccare l'A13 in direzione del San Bernardino, ha effettuato un'inversione di marcia verso sud. Durante la manovra è sopraggiunta la seconda automobile, che non ha potuto evitare lo scontro.

I due veicoli hanno riportato danni totali, precisano le forze dell'ordine. Durante le operazioni di soccorso, per motivi di sicurezza, la galleria del San Bernardino è rimasta chiusa per circa un'ora. I feriti sono stati trasportati in ospedale a Bellinzona.

