Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 12.16 29 giugno 2018 - 12:16

È stata simbolicamente posata stamani la prima pietra in vista del rinnovamento totale della stazione di Landquart (GR) gestita in gran parte dalla Ferrovia retica (RhB).

I lavori, che dureranno sette-dieci anni, richiedono un investimento di circa 500 milioni di franchi, indica l'impresa di trasporto in una nota odierna. Da alcuni anni la RhB è impegnata in un vasto programma di ammodernamento. La compagnia ha puntato su una sostituzione del materiale rotabile: i nuovi treni non saranno più costituiti da una locomotiva trainante una composizione di vagoni, ma soprattutto da automotrici e convogli articolati. Questi nuovi treni non vengono più scomposti per le revisioni, ciò che implica una nuova concezione per le officine, ma anche per l'insieme dell'infrastruttura ferroviaria a Landquart.

Durante la cerimonia d'inaugurazione del cantiere, il direttore della RhB Renato Fasciati ha ricordato la crescente importanza dello scalo ferroviario sin dalla fondazione della compagnia di trasporto nel 1889. Oggi la stazione, che assieme a quella di Coira, costituisce il portale ferroviario d'ingresso nei Grigioni, è quella che occupa la superficie maggiore nella rete della RhB. A Landquart la Ferrovia retica impiega oltre 550 persone, pari al 30% circa dell'organico.

Neuer Inhalt Horizontal Line