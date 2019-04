L'Ambasciatrice svizzera in Italia Rita Adam, su invito del Governo retico, ha reso visita oggi al Cantone dei Grigioni. Le questioni transfrontaliere sono state al centro delle discussioni.

Adam è stata ricevuta a Coira dal Cancelliere e dal Governo al completo, indica quest'ultimo in un comunicato odierno.

Nel corso dell'incontro le autorità retiche si sono soffermate sulla collaborazione transfrontaliera con l'Italia, in particolare con la Regione Lombardia e con la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

In questo ambito sono state discusse questioni legate allo sviluppo dei trasporti, della trasmissione di energia elettrica, della situazione del traffico in Val Poschiavo, nonché della collaborazione nel settore sanitario in Val Monastero e in Engadina Alta.

Il Governo e l'Ambasciatrice, prima del pranzo in comune, hanno inoltre parlato dell'importanza delle misure di accompagnamento nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Ue.

