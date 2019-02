Ieri, ad Arosa, località turistica grigionese, un 63enne è caduto da una scala mentre stava spalando via la neve da una tettoia, precipitando da un'altezza di circa tre metri.

Nell'incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, l'uomo ha riportato ferite alla testa e diverse fratture, spiega una nota odierna della polizia cantonale.

Tuttavia, è stato in in grado di avvisare una terza persona, la quale a sua volta ha allertato i servizi di emergenza. Il team di un'ambulanza ha fornito le prime cure e la vittima è stata poi trasportata in elicottero dalla Rega all'ospedale cantonale di Coira.

