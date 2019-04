Come appariranno le vette alpine in futuro a causa dei cambiamenti climatici? La risposta dei ricercatori è virtuale. Al singolare tour, intitolato "Expedition 2 Grad", si potrà partecipare fino ad agosto presso il Centro del Parco Nazionale svizzero a Zernez (GR).

Il progetto è stato realizzato sotto la guida dell'Università di Friburgo e dell'Alta scuola delle arti di Zurigo (ZHdK), in collaborazione con l'Università di Zurigo, l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni, il Parco nazionale svizzero e il World Nature Forum (WNF) di Naters (VS).

Equipaggiati con occhiali 3D i partecipanti si avviano verso la singolare esperienza in una vera e propria spedizione intorno al grande ghiacciaio vallesano dell'Aletsch, sperimentando in modo interattivo gli effetti dell'aumento della temperatura sull'ambiente alpino. Viaggiando nel tempo e nello spazio si può osservare la regione dell'Aletsch attraverso gli occhi dei propri nonni e quelli delle generazioni future, fino a scoprire che entro la fine del XXI secolo i ghiacciai svizzeri saranno praticamente scomparsi.

La spedizione virtuale rende vivi e reali gli effetti dell'aumento della temperatura globale di due gradi rispetto ai valori dell'era preindustriale, limite massimo stabilito dall'accordo di Parigi nel 2015 dopo la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima.

L'esperienza ha l'obiettivo di stimolare la riflessione sulle scelte individuali quotidiane ma anche sui possibili sforzi sociali che possono arginare il fenomeno. Cosa significhino i cambiamenti climatici in termini concreti e come affrontare le sfide che ne derivano come società e individui saranno temi da discutere dopo il giro virtuale.

Il progetto di ricerca è sostenuto dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica con 190'000 franchi. Da settembre a gennaio 2020 "Expedition 2 Grad" si trasferisce a Naters (VS).

