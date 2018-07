Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il veicolo andato in fiamme a Landquart

Un'auto ha preso fuoco ieri pomeriggio a Landquart (GR) per ragioni ancora ignote mentre veniva rimorchiata da un altro veicolo. I due conducenti, padre e figlio, sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i pompieri, precisa un comunicato odierno della polizia.

Un conducente 23enne è rimasto in panne con la sua auto. Ha allora chiamato il padre per rimorchiarlo, ma quando ha girato la chiave dell'accensione per sbloccare il volante l'auto ha preso fuoco. I due hanno tentato di domare le fiamme senza successo. L'incendio è stato spento grazie all'intervento di 15 vigili del fuoco.

