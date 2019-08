Un ciclista 55enne è rimasto ferito ieri sera in un incidente con un'auto, guidata da una 52enne, a Celerina (GR). La collisione è avvenuta a una rotonda e l'uomo, sbalzato sul cofano della vettura, ha riportato ferite di media entità.

L'uomo è stato trasportato in ambulanza a Samedan (GR), indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese, precisando di aver aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Neuer Inhalt Horizontal Line