L'auto è precipitata prima per 150 metri lungo il pendio adiacente. L'autista è rimasta ferita.

Poco dopo le 13 di oggi, a Sarn, al di sopra di Thusis (GR), un'automobilista è uscita fuori strada. L'auto è precipitata per 150 metri lungo il pendio adiacente ed ha poi fatto un vero e proprio volo di 20 metri.

La 51enne guidava in direzione di Thusis, comunica la polizia cantonale retica in una nota, quando l'auto è uscita fuori strada dal lato sinistro ed è precipitata lungo la scarpata per circa 150 metri. Il veicolo ha attraversato una strada sterrata e ha fatto un volo di quasi 20 metri, atterrando infine sul tetto.

La donna alla guida, che ha riportato ferite di gravità ancora non definita, è stata soccorsa sul posto dal team medico di un'ambulanza e da un medico della Rega. Con l'aiuto di 15 collaboratori del soccorso stradale di Thusis, la vittima è stata infine tratta in salvo, caricata su un elicottero e trasferita all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. L'auto è rimasta completamente distrutta. La polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente.

