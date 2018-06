Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 16.45 20 giugno 2018 - 16:45

Oggi a Waltensburg, nella Surselva (GR), un uomo è rimasto ferito nel tentativo di fermare la sua auto che si era messa in movimento da sola. Il cittadino portoghese è stato ricoverato con ferite alla schiena.

Secondo quanto comunicato dalla polizia, il 54enne stava guidando in direzione Alp Dado. Si è quindi fermato per aprire una recinzione, quando l'auto si è messa in movimento da sola.

Nel tentativo di fermarla, il portoghese è stato trascinato per diverse decine di metri, per poi rimanere a terra con ferite alla schiena. Il veicolo senza controllo è andato avanti ancora per una cinquantina di metri, fermandosi poi in un prato.

Il ferito ha chiamato una persona, che ha contattato il responsabile dell'alpe, il quale ha provveduto a far arrivare i soccorsi. La Rega ha elitrasportato l'uomo a Coira. Il veicolo ha subito danni importanti.

Neuer Inhalt Horizontal Line