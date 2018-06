Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 17.22 25 giugno 2018 - 17:22

Oggi a Disentis (GR) un automobilista 58enne è rimasto ferito in uno scontro con un pullman. Il suo veicolo ha subito un danno totale.

Secondo quanto si legge in un comunicato della polizia, i due mezzi viaggiavano in direzione opposta, quando c'è stato uno scontro frontale sopra "Punt Russein". Sul pullman, guidato da un 49enne, non si trovavano passeggeri. Il ferito è stato ricoverato.

Neuer Inhalt Horizontal Line