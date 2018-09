Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Dei 188,1 milioni di franchi che La Posta risarcirà a Confederazione, Cantoni e Comuni nell'ambito dello scandalo concernente AutoPostale, quasi 21 milioni di franchi, la cifra più alta tra quelle spettanti ai Cantoni, toccheranno ai Grigioni.

In particolare: 15,2 milioni di franchi andranno direttamente al Cantone mentre 5,7 milioni a 25 tra Comuni e Regioni.

Lo ha comunicato il governo cantonale in una nota odierna. Si tratta di rimborsi per compensi troppo elevati versati tra il 2007 e il 2018 ad AutoPostale, la filiale della Posta che truccava la contabilità per incassare più sovvenzioni pubbliche.

I rimborsi, che includono anche gli interessi, riguardano i settori del traffico regionale viaggiatori così come quello locale e su mandato, per cui sono interessati non solo il Cantone ma anche Regioni e Comuni del territorio retico.

Si prevede che i rimborsi verranno trasferiti direttamente ai Cantoni i quali saranno poi responsabili per i trasferimenti ai Comuni e alle Regioni che vi hanno diritto.

Quello spettante ai Grigioni (20,9 milioni) è il rimborso più elevato tra le cifre dovute dal gigante giallo ai Cantoni. Seguono Argovia e Ticino (14,8 milioni ciascuno) e Zurigo (12,6).

