Ieri pomeriggio a Bivio (GR), sulla strada del passo dello Julier, il rimorchio di un autoarticolato si è ribaltato a causa del carico distribuito in maniera non uniforme. L'autista, un 53enne italiano, è rimasto illeso.

L'incidente è avvenuto alle 17.00, comunica la polizia cantonale in una nota odierna. Il camion scendeva in direzione di Bivio quando ad una curva a destra il rimorchio si è inclinato verso sinistra ribaltandosi sulla corsia opposta e bloccando completamente la strada. Alcuni passanti sono riusciti a risollevare il rimorchio trainandolo con un fuoristrada e liberando la carreggiata in pochi minuti.

Secondo una prima ricognizione il carico, due fasci di barre di ferro di circa 300 kg ciascuno, era distribuito in modo non uniforme, maggiormente sul lato sinistro del rimorchio. Ciò ha comportato un sovraccarico unilaterale durante la curva e il conseguente ribaltamento. Il danno materiale ammonta a circa tremila franchi.

