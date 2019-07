Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri mattina sull'autostrada A13 a Bonaduz (GR). Lo comunica la polizia grigionese in una nota odierna. A provocare il sinistro un veicolo militare finito sulla corsia opposta.

Il ventenne alla guida di un piccolo camion militare con rimorchio, accompagnato da un collega 19enne, si dirigeva da Rothenbrunnen in direzione di Coira quando su un rettilineo il mezzo ha oltrepassato la linea di mezzeria sconfinando sulla corsia di contromano e scontrandosi con due auto provenienti in direzione opposta, fino a fermare la propria corsa contro il guardrail con il rimorchio ribaltato sul lato destro.

Il 36enne alla guida della prima auto colpita è rimasto intrappolato e ha riportato gravi ferite. La donna di 31 anni che viaggiava con lui e il bambino di un anno seduto dietro, così come il conducente e il passeggero del veicolo militare sono rimasti invece solo leggermente feriti. Il team medico di due ambulanze e una squadra della Rega hanno prestato soccorso ai cinque feriti.

Il soccorso stradale dei vigili del fuoco ha liberato l'uomo intrappolato in auto che è stato trasportato all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira come anche la moglie e il bambino. I due militari sono invece stati trasportati all'ospedale di Thusis (GR).

Nell'incidente sono intervenuti anche la polizia militare e diverse pattuglie della polizia cantonale. Il traffico è stato dirottato sulla strada italiana H13 per circa tre ore. Il veicolo militare rimasto pesantemente danneggiato e l'auto completamente distrutta sono state caricate e trasportate via. Il terzo veicolo coinvolto ha subito danni per qualche migliaio di franchi.

