Brinzauls (Brienz in tedesco), frazione del comune di Albula (GR), si sposta sempre più rapidamente a valle. Misurazioni recenti indicano che il piccolo villaggio di montagna retico si muove di circa un metro all'anno.

Sempre più pericolosa anche la situazione sul lato nord del villaggio, minacciato da un pendio instabile. Per questo motivo stasera le autorità hanno informato i circa 100 abitanti in merito a un rapido piano di evacuazione.

Lo spostamento di Brinzauls, che si trova su un terrazzo a 1140 metri sopra il livello del mare, si è intensificato negli ultimi decenni, passando da 30 a 50, poi a 70 centimetri e ora addirittura di un metro all'anno. I movimenti dell'intero villaggio hanno provocato danni a edifici e condotte, ma nella maggior parte dei casi sono stati riparati.

Ad essere instabile non è però solo il sottosuolo, ma anche l'intero pendio sul lato nord del villaggio. Le misurazioni sulla roccia indicano che il movimento è pari a oltre quattro metri all'anno. La situazione rimane tesa, hanno indicato le autorità: se la velocità di spostamento della montagna si mantiene a questi livelli bisognerà aspettarsi nei prossimi anni una grande frana.

Il comune di Albula, in via precauzionale, è preparato a un'evacuazione di Brinzauls, così come dei villaggi confinanti di Vazerol, Surava e Tiefencastel. La popolazione riceverà nei prossimi giorni informazioni scritte su come reagire in poche ore in caso venisse decretata l'evacuazione.

