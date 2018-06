Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 14.10 25 giugno 2018 - 14:10

Gli effettivi di ungulati nei Grigioni rimangono da buoni a elevati anche dopo il rigido inverno 2017/2018. Sono quindi ancora necessari abbattimenti elevati, in particolare per i cervi.

L'abbondante selvaggina, le cattive condizioni di salute e l'ultimo rigido inverno hanno portato in tutto il cantone a un numero di capi periti molto elevato se rapportato agli anni precedenti, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento retico costruzioni, trasporti e foreste.

Nonostante questo, durante i censimenti sono stati contati 13'030 cervi. Si tratta di 1'402 capi in più rispetto all'anno precedente. In questa primavera si ritiene che l'effettivo sia arrivato 16'500 capi (anno precedente: 16'600). Per quanto riguarda i caprioli, l'inverno ha causato invece una chiara riduzione degli effettivi. Per stambecchi e camosci i censimenti estivi sono ancora in corso.

La regolazione venatoria sistematica, in particolare degli effettivi di cervo e di capriolo, va proseguita, viene sottolineato nella nota. Il piano di abbattimento viene leggermente aumentato da 5'370 a 5'430 cervi. Come noto, l'effettivo di caprioli non può essere contato, ragione per cui per questa specie selvatica il piano di abbattimento si basa sui capi abbattuti in settembre.

