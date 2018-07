Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 10.34 09 luglio 2018 - 10:34

Un alpinista 52enne della regione ha perso la vita ieri cadendo dal Piz Chastè, sopra Susch (GR). La macchina dei soccorsi è stata messa in moto da un uomo che verso le 11 ha avvistato con il cannocchiale una persona, presumibilmente morta, ai piedi della montagna.

Giunta sul posto, la Rega non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello sventurato, indica oggi la polizia grigionese in una nota.

Secondo le prime indagini, il 52enne era partito in mattinata per scalare la cima, alta 2849 metri. Durante l'ascesa però, la roccia gli è franata sotto i piedi, facendolo precipitare per 250 metri.

