Il tratto di strada sul quale sabato scorso si è verificata una caduta di massi per un volume di circa 800 metri cubi rimarrà chiuso per diverse settimane.

Rimarrà chiuso al traffico per diverse settimane il tratto di strada tra Martina e Ovella, in Bassa Engadina (GR), dove sabato scorso si è verificata una caduta di massi su una lunghezza di circa 20 metri, per un volume di circa 800 metri cubi.

Lo comunica il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste dei Grigioni in una nota odierna. La strada è stata coperta da masse rocciose che raggiungono a tratti un'altezza di 8 metri. Secondo il Dipartimento, "ci si attendono danni importanti", pertanto i lavori di sgombero e di sistemazione, "che richiedono anche il brillamento di singoli blocchi di roccia", richiederanno diverse settimane.

Stando alle prime valutazioni, la caduta dei massi, che non ha coinvolto persone, è stata originata dalle forti precipitazioni degli scorsi giorni nonché dagli attuali cicli di gelo e disgelo.

Allo stato attuale delle conoscenze, aggiunge la nota, i cavi posati sotto la sede stradale (tra cui anche cavi delle linee di telecomunicazione), non hanno subito danni o, se caso, solo lievi. Per i veicoli è prevista una deviazione attraverso Nauders e Pfunds.

