Ieri pomeriggio a Cama, nel Moesano (GR), si è verificato un incidente con un veicolo Haflinger in seguito al quale due persone sono rimaste ferite in modo medio-grave.

Il conducente 76enne e il suo accompagnatore di 82 anni si recavano verso un grotto sopra il paese per la consueta consegna di bibite. Durante il ritorno l'Haflinger, veicolo fuoristrada noto per il suo utilizzo nell'esercito svizzero per il trasporto di vario materiale, è uscito dalla carreggiata e si è capottato giù per la scarpata.

I due uomini sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Civico di Lugano con ferite giudicate medio-gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i pompieri della Bassa Mesolcina di Roveredo per le operazioni di recupero del veicolo.

