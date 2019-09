Un camion è uscito di strada ieri sera a Peiden, nel canton Grigioni. Si è ribaltato più volte lungo un pendio scosceso per più di 100 metri. Il conducente, 63enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale cantonale di Coira.

Stando a una nota odierna della polizia, l'uomo, alla guida di un veicolo militare privato, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. È poi stato soccorso da testimoni sul posto, prima di essere condotto in ospedale. Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte dell'incidente.

