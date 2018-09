Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 settembre 2018 11.09 28 settembre 2018 - 11:09

Un'errata distribuzione del carico, disposto tutto su un lato, è all'origine del deragliamento di un convoglio merci della Ferrovia retica (FR) avvenuto in una curva il 25 giugno scorso tra le stazioni Untervaz/Trimmis e Landquart, pochi chilometri a nord di Coira.

È quanto risulta risulta dal rapporto finale pubblicato oggi dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Le 13,6 tonnellate di barre di armatura erano state caricate solo sul lato destro del vagone, precisa il rapporto. In realtà era previsto che fossero disposte barre di armatura anche sul lato sinistro ma poiché queste non erano giunte al centro di smistamento di Landquart, il vagone caricato unilateralmente è stato agganciato a un treno passeggeri. Nel controllo del convoglio da parte del personale della FR l'errore nella distribuzione del materiale non è stato notato.

Il carro merci era deragliato in una curva a destra mentre circolava a velocità ridotta. L'incidente non aveva provocato feriti. I binari avevano subito danni sulla lunghezza di 150 metri.

