Una casa di legno ha preso fuoco oggi pomeriggio nel centro del comune grigionese di Tschiertschen. I 60 pompieri intervenuti hanno domato le fiamme, ma due uomini sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave.

Attorno alle 13.45, indica in un comunicato la polizia retica, è giunta la segnalazione di un incendio scoppiato nel seminterrato di un'abitazione. È stato udito anche uno scoppio, sembra di una bombola di gas.

Al momento del fatto, due uomini, di 65 e 66 anni, si trovavano dentro la casa. Sono entrambi riusciti a mettersi in salvo, ma per uno dei due si è reso necessario il ricovero, via elicottero, a Zurigo. L'altro è invece stato trasportato con ustioni non precisate all'ospedale cantonale di Coira.

I danni all'edificio, viene precisato nella nota, ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi. Ministero pubblico e polizia indagano per chiarire le circostanze del rogo e dell'esplosione.

