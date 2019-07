Le calde giornate estive sono un invito irresistibile per i motociclisti, anche se per non tutti la "scampagnata" termina nel migliore dei modi.

Oggi pomeriggio, nel territorio del comune di Sfazù (GR), un centauro è finito contro il guardavia mentre percorreva la strada che scende dal passo del Bernina verso Poschiavo, procurandosi ferite abbastanza serie da richiederne il ricovero a Samaden con un elicottero della Rega.

Stando a una nota odierna della polizia grigionese, la vittima viaggiava assieme a due compagni quando, nell'affrontare una curva, ha perso il controllo della motocicletta.

