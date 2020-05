La strada del Bernina verrà chiusa per lavori di messa in sicurezza.

A seguito di lavori di costruzione volti ad aumentare la sicurezza, all'inizio di giugno sul tratto tra l'Ospizio e Baracon la strada del Bernina sarà completamente chiusa al traffico per dieci giorni.

I lavori, si legge in un comunicato odierno dell'Ufficio tecnico grigionese, verranno attuati tra il 2 e il 5 giugno e tra l'8 e il 12 giugno, sempre di notte tra le 22:00 e le 5:00. Durante questi orari la strada sarà completamente chiusa. Al di fuori di questi orari il traffico sarà gestito su una sola corsia.

Dal chilometro 18,5 al chilometro 18,7, la strada del Bernina (H29) costeggia una parete rocciosa ripida sopra la quale si eleva una scarpata con molte rocce. La maggior parte della superficie rocciosa presenta importanti fessure. Finora la parete veniva liberata da sassi e blocchi allentati a cadenza annuale.

Ora i responsabili dell'Ufficio tecnico hanno deciso di procedere a una messa in sicurezza su vasta scala. La parete rocciosa verrà pulita e per quanto possibile, con l'aiuto di un escavatore a braccio lungo, verranno rimossi grandi blocchi instabili. In seguito la parete rocciosa verrà messa in sicurezza mediante la posa di reti in acciaio e di puntelli.

