Ciclista gravemente ferito in un incidente con un trattore in Val Monastero.

Un ciclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito stamane in uno scontro con un trattore su una strada sterrata a Müstair (GR), in Val Monastero.

L'incidente è avvenuto in località detta Pisch Dora, riferisce la polizia cantonale. Il ciclista stava procedendo in discesa quando in una curva a sinistra, senza visuale per via della vegetazione, è incappato in un trattore con rimorchio guidato da un contadino pure di 30 anni.

Il ferito è stato ricoverato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria: viste le gravi lesioni al volto è stato poi spostato con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale di Coira.

