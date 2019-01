I danni dell'incendio scoppiato ieri sera a Coira, nell'autorimessa che ospita i mezzi di Autopostale, ammontano a 7,5 milioni di franchi. Venti autobus, quasi la metà dell'intera flotta stazionata nel capoluogo retico, sono andati distrutti.

Nonostante i disagi, in breve tempo i dipendenti sono riusciti ad assicurare il servizio per i prossimi giorni, indica in una nota odierna Autopostale, precisando che alcuni veicoli sono giunti a Coira nelle prime ore del mattino.

L'impresa sta ora cercando di organizzare i bus sostituivi per la prossima settimana. Se il numero di veicoli propri non dovesse essere sufficiente, Autopostale ricorrerà ai mezzi di altre aziende di trasporto. Per evitare disagi, si consiglia di consultare l'applicazione oppure l'orario online prima di partire per Coira.

