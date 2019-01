GR: Coira, polizia aiuta branco cervi ad attraversare la strada

Questa mattina, a Coira (GR), un insolito gruppo di "pedoni" a quattro zampe ha richiesto l'aiuto di polizia e guardiacaccia per attraversare la strada.

Si tratta di una quindicina di cervi intenzionati ad attraversare una strada nella periferia di Coira, ma evidentemente in difficoltà visto il traffico mattutino. Allertata da un automobilista, la polizia è intervenuta per consentire gli animali di attraversare in tutta sicurezza, avvalendosi anche del competente sostegno di due guardiacaccia.

La polizia ha bloccato la strada per un attimo in entrambe le direzioni, mentre i guardiacaccia guidavano dall'altra parte i cervi, poi rapidamente dileguatisi attraverso il bosco.

