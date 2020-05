Un motociclista è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale dopo essersi scontrato con un'auto ieri pomeriggio tra Sumvigt (GR) e Disentis (GR), sulla strada che conduce al passo dell'Oberalp (GR/UR).

Il conducente dell'automobile mentre usciva da un parcheggio non ha visto il centauro che viaggiava in direzione di Disentis. Quest'ultimo ha avuto la peggio ed è stato elitrasportato all'ospedale cantonale di Coira dalla REGA, indica oggi in una nota la polizia cantonale grigionese, senza però precisare l'entità delle ferite riportate.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet