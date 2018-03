Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 marzo 2018 16.36 03 marzo 2018 - 16:36

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto stamattina sull'A13 in territorio del comune di Mesocco (GR), a sud dello svincolo di Pian San Giacomo.

Il malcapitato è stato elitrasportato con la Rega all'ospedale di Lugano, comunica la polizia cantonale.

All'origine dello scontro, una vettura con quattro persone a bordo che circolava da San Bernardino in direzione sud. Poco prima delle 9.30, in prossimità del tornante Valei, dopo aver perso aderenza a causa del fondo stradale bagnato il veicolo è sbandato andando in testacoda.

L'automobile ha invaso la corsia di contromano proprio nell'istante in cui stava sopraggiungendo un'altra vettura diretta a nord. Il conducente di quest'ultima ha riportato lesioni nella collisione che ne è scaturita, precisano le forze dell'ordine retiche in una nota.

Le auto coinvolte hanno subito ingenti danni materiali. Per poter garantire i soccorsi e i rilievi del caso, la A13 è rimasta chiusa in entrambe i sensi di marcia per un'ora.

