Questo contenuto è stato pubblicato il 1 ottobre 2010 17.53 01 ottobre 2010 - 17:53

COIRA - Può invocare il miracolo un automobilista di 21 anni uscito di strada stamane mentre era diretto da Thusis a Tiefencastel, nel canton Grigioni. Il giovane è rimasto praticamente illeso dopo aver perso il controllo della vettura ad una curva ed essere precipitato in una scarpata per 200 metri.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Sils im Domleschg (Domigliasca). L'automobile si è fermata accanto ai binari della Ferrovia retica. Il guidatore ha riportato soltanto lievi contusioni e qualche graffio ed è uscito dall'auto senza bisogno di aiuto, indica la polizia cantonale in una nota, rilevando che "il 21enne aveva certamente parecchi angeli custodi a bordo".

Il macchinista di un treno merci sopraggiunto poco più tardi ha detto di averlo visto mentre aspettava vicino ai binari, accanto all'auto demolita, di averlo fatto salire nella cabina di guida e di averlo portato fino alla piccola stazione di Solis, dove lo aspettava l'ambulanza giunta da Thusis. Questa lo ha trasportato all'ospedale cantonale di Coira.

La polizia precisa che l'automobile non ha potuto essere riportata sulla strada e che è stata caricata su un treno di servizio della Ferrovia retica. L'incidente non ha creato contrattempi al traffico ferroviario.

