L'esistenza di un terzo branco di lupi nel cantone dei Grigioni è confermata. Già l'anno scorso una coppia di animali adulti era stata avvistata attorno al Piz Beverin. Ora i due esemplari hanno dato alla luce la loro prima cucciolata.

Grazie a informazioni ben fondate provenienti dalla comunità dei cacciatori, gli organi di vigilanza dell'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni hanno potuto confermare la presenza di un branco di lupi con almeno cinque cuccioli nella regione Heinzenberg – Safien – Beverin.

La coppia di lupi, ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS Hannes Jenny, dell'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca, sarebbe arrivata dall'Italia e si sarebbe stabilita in territorio retico da circa un anno e mezzo.

Si tratta del terzo branco in territorio grigionese, oltre a quello sul massiccio del Calanda, dove nel 2011 si è costituito il primo branco di lupi della Svizzera, e quello intorno al Ringelspitz, tra i cantoni Grigioni, Glarona e San Gallo, la cui esistenza era stata accertata l'anno scorso. Attualmente, ha aggiunto Jenny, nei Grigioni vivono circa due dozzine di lupi.

Quest'ultimo branco scoperto nei Grigioni è il quinto accertato in Svizzera, conferma l'associazione Ecologia dei carnivori e gestione della fauna selvatica (Kora) a Keystone-ATS. Oltre ai tre sul suolo grigionese c'è un branco in Ticino, in Valle Morobbia, e uno in territorio vallesano.

