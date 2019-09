La commissione della concorrenza (COMCO) ha inflitto una multa di circa 11 milioni di franchi a imprese attive nella costruzione nel Canton Grigioni che si sono accordate per anni sui lavori stradali.

La commissione della concorrenza (COMCO) ha inflitto una multa di circa 11 milioni di franchi a imprese attive nella costruzione nel Canton Grigioni che si sono accordate per anni sui lavori stradali.

La COMCO segnala in un comunicato odierno di aver concluso le ultime due inchieste - "Strassenbau" (costruzione stradale) ed "Engadin II" - delle dieci relative ad accordi sugli appalti nei Grigioni.

Nella grande inchiesta "Strassenbau", la commissione federale ha appurato che dodici imprese si sono ripartite i progetti di costruzione stradale tra il 2004 e il 2010 e hanno fissato il prezzo delle offerte. Centinaia di progetti per un ammontare superiore a 190 milioni di franchi sono stati così manipolati. Vittime degli accordi sono il Cantone i Comuni. In giugno le imprese hanno raggiunto un accordo con il Cantone su pagamenti a titolo di transazione per un totale di 5-6 milioni di franchi.

Riguardo a "Engadin II" la COMCO ha constatato che due e, in un caso, tre imprese hanno concordato dieci accordi illeciti in Alta Engadina nell'ambito di costruzioni del genio civile e dell'edilizia di committenti privati e comunali. Per questi appalti pilotati la COMCO ha inflitto ha inflitto una multa complessiva di 7,5 milioni di franchi.

Le due decisioni della COMCO possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Neuer Inhalt Horizontal Line