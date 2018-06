Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 11.29 07 giugno 2018 - 11:29

Il governo grigionese ha approvato un progetto per sistemare le strade forestali in diversi comuni e garantito a tale scopo un contributo di 9,73 milioni di franchi. L'esecutivo ha inoltre dato il via libera alla correzione della strada del Lucomagno presso Disentis.

Quest'anno e il prossimo è prevista la sistemazione di circa 55,6 chilometri di strade forestali e piste da esbosco, che migliorerà l'accessibilità di circa 11'290 ettari di foresta, precisa un comunicato odierno della Cancelleria di Stato. Saranno rinnovati impianti di drenaggio o manufatti di sostegno e saranno allargati curve e altri passaggi troppo stretti. Saranno inoltre ripristinate diverse strade forestali danneggiate dal maltempo.

Il governo grigionese ha inoltre approvato un progetto per la correzione della strada del Lucomagno a Fontanivas, la zona dove è situato il campeggio di Disentis. In questo tratto l'asse di traffico tra la Surselva e il Ticino è troppo stretto e compromette la sicurezza della circolazione, in particolare in condizioni invernali e di traffico intenso, sottolinea la nota odierna. I costi ammontano a 8,75 milioni di franchi e verranno assunti da Cantone (strada del Lucomagno) e Comune (raccordo campeggio).

