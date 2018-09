Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 settembre 2018

Approvato l'aumento dei costi di sicurezza per il WEF di davos

L'appuntamento annuale con il Forum economico mondiale (WEF) a Davos non perde consenso tra la popolazione locale che, con 1912 voti (62,89%) contro 1128, ha accettato l'aumento della quota dovuta dal Comune per la copertura dei costi di sicurezza legati.

L'affluenza alle urne è stata del 46,1%.

Il massimale degli oneri è stato incrementato di un milione di franchi, da otto a nove, da dividere tra Confederazione (tre ottavi), Cantone, WEF (due ottavi ciascuno) e il Comune di Davos, che dovrà quindi pagare 1,125 milioni di franchi, 125.000 franchi in più rispetto a prima.

La percentuale resta in linea con l'ultima votazione: nel 2009 il popolo votò a favore dell'aumento con un 62,7% (67,8% nel 2003). Non scende dunque il consenso della popolazione verso il WEF, nonostante i disagi che l'evento provoca a livello locale, in particolare al traffico: a gennaio alcuni autobus sono rimasti bloccati nel centro della località grigionese e le code eccessive sugli assi principali hanno richiesto un'accresciuta presenza di forze dell'ordine nei punti nevralgici della località.

La volontà espressa oggi dal popolo si allinea a quella del legislativo comunale che a luglio aveva approvato rapidamente l'aumento con 15 voti a favore contro uno.

