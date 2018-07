Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 luglio 2018 - 16:08

Questa mattina a Davos (GR) un'auto si è ribaltata nel tunnel del Landwasser. La donna alla guida ha avuto fortuna ed ha riportato solo lievi ferite.

La 50enne guidava sulla strada principale da Davos Wiesen verso Davos Frauenkirch quando, percorrendo la galleria, la sua auto ha urtato il marciapiede e quindi il muro ribaltandosi.

La donna è stata comunque in grado di uscire da sola dal veicolo, ridotto a un rottame, spiega una nota della polizia. Altri automobilisti le hanno prestato soccorso fino all'arrivo dell'ambulanza che l'ha poi trasportata all'ospedale di Davos.

Il tratto di strada è stato chiuso per circa un'ora e mezza per consentire a vigili del fuoco e operatori dell'ufficio di ingegneria civile dei Grigioni la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.

