Perdita di gasolio questa mattina alle 8.00 a St. Moritz durante le operazioni di carico di un escavatore su un camion. Una decina di litri sono confluiti nel lago, indica la polizia cantonale in una nota.

A causare l'inquinamento, verificatosi in Via Chavallerat, una tanica contenente diesel, non sufficientemente sigillata, che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti una decina di vigili del fuoco e un funzionario dell'Ufficio per la natura e l'ambiente.

