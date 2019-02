Un vecchio edificio di cinque piani è stato devastato da un incendio oggi a Trun, nella Surselva grigionese. Una decina di persone sono state evacuate in tempo e sono rimaste illese. La causa del sinistro non è ancora stata determinata.

I pompieri sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero agli stabili vicini. I danni non sono ancora quantificati. I residenti hanno dovuto trasferirsi da conoscenti o in albergo. Durante l'opera di spegnimento, la strada principale dell'Oberalp è stata chiusa e il traffico deviato per diverse ore.

