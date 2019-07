Un automobilista ha investito ieri sera due ciclisti sulla strada del Maloja all'altezza di Plaun da Lej (GR), nei pressi del Lago di Sils. I due, un uomo e una donna, sono rimasti feriti, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese.

Il conducente del veicolo, un 34enne, voleva svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio di un hotel, ma non ha visto un gruppo di ciclisti che circolavano in direzione opposta e si è scontrato frontalmente con due di loro.

La donna investita è stata elitrasportata con la Rega all'ospedale cantonale di Coira con ferite giudicate medio-gravi. Il secondo ciclista coinvolto è invece stato portato in ambulanza alla clinica Gut di St. Moritz. La polizia ha aperto un'inchiesta.

