Ieri nel primo pomeriggio, nella zona del Bernina (GR), un escursionista con le racchette da neve è morto cadendo in un ruscello.

L'uomo era partito attorno alle 12:30 assieme a sua moglie dall'Alp da Buond Sur, si legge in un comunicato odierno della polizia retica. Dopo aver attraversato un ponte è scivolato, cadendo per circa due metri e finendo nel torrente.

La consorte ha cercato di salvarlo e i soccorsi sono intervenuti subito, ma per l'81enne non c'è stato più niente da fare. La donna, a rischio ipotermia, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Samedan.

