Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 16.36 18 marzo 2018 - 16:36

Incidente di lavoro in un ristorante sulle piste di Arosa.

Una cuoca di 19 anni ha riportato gravi ustioni in seguito all'esplosione di una bomboletta spray. L'incidente è avvenuto oggi a mezzogiorno in un ristorante sulle piste di Arosa, nei Grigioni. Lo indica la polizia cantonale in una nota.

La giovane stava preparando diversi piatti e aveva accidentalmente appoggiato la bomboletta spray, contenente dell'olio staccante alimentare usato per ungere teglie e stampi, vicino a una fonte di calore. All'improvviso il contenitore è esploso e l'olio spruzzato ovunque ha preso fuoco.

La cuoca è stata raggiunta dal liquido ardente al torace e sul viso. Un medico presente in quel momento nel ristorante ha potuto prestare le prime cure. La giovane è poi stata trasportata a valle con una slitta canadese e in seguito portata in ambulanza all'ospedale di Coira.

Neuer Inhalt Horizontal Line