La "Fundaziun medias rumantschas" (FMR) sarà operativa dalla metà di luglio. Alla sua presidenza ci sarà Corina Casanova, cancelliera della Confederazione dal 2008 al 2015.

Attraverso la fondazione i media pubblici e privati di lingua romancia uniranno le forze per garantire un'offerta mediatica valida nella quarta lingua nazionale.

La nuova redazione entrerà invece in funzione all'inizio del 2020. Il processo di reclutamento, scrive la Lia Rumantscha in una nota odierna, sarà completato a breve. Essa si occuperà di mettere a disposizione testi giornalistici, foto e grafici per i media romanci, mentre il contenuto delle notizie sarà fornito dalla Radiotelevisione romancia (RTR).

Il progetto "Medias Rumantschas 19", presentato a marzo, ha un carattere pionieristico per la Svizzera, si legge nella nota dell'associazione linguistica: per la prima volta si punta ad una cooperazione tra pubblico e privato nel campo editoriale. I singoli media manterranno la loro indipendenza.

Analogamente all'attuale ANR (l'agenzia di stampa Agentura da novitads rumantscha fondata 22 anni fa), che andrebbe a sostituire, la fondazione dovrebbe essere finanziata da Confederazione e Cantone: l'Ufficio federale della cultura (UFC) ha già assunto il proprio impegno in tal senso, mentre il Parlamento dei Grigioni discuterà il finanziamento in autunno nell'ambito del dibattito sul bilancio.

Il nuovo modello mira in primo luogo a garantire la sopravvivenza dei tre giornali esistenti, ovvero "Engadina Post/Posta Ladina", "La Quotidiana", "La Pagina da Surmeir". D'altra parte, aggiunge la nota, la stretta cooperazione dovrebbe permettere anche lo sviluppo di prodotti multimediali nuovi e innovativi per la comunità linguistica romancia.

I contenuti sono messi a disposizione attraverso una piattaforma gratuita, a patto che i partner firmino prima un accordo di prestazione con la Fondazione, la quale si assume i costi per la stampa, la distribuzione e la commercializzazione dei giornali.

Sotto la guida di Corina Casanova altri quattro membri siederanno nel Consiglio della FMR: Barbara Janom Steiner, ex direttrice del Dipartimento delle finanze dei Grigioni e attuale presidente del Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (BNS), Aurelio Casanova, ex deputato e sindaco di Ilanz, Carl Hassler, ex direttore dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, e Rico F. Valär, professore di letteratura e cultura romancia all'Università di Zurigo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano