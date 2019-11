Comincia come chat fra ragazzi, finisce in procura davanti al magistrato.

Dieci minorenni di Klosters (Prettigovia) si sono scambiati per mesi contenuti pornografici in parte vietati anche a un pubblico adulto. La polizia cantonale grigionese ha messo fine a una chat WhatsApp in cui erano coinvolti adolescenti di 14-17 anni.

Le forze dell'ordine hanno ricevuto lo scorso febbraio segnalazioni riguardo a un gruppo di giovani che, tramite il sistema di messaggeria, condivideva materiale pornografico, riferisce l'autorità in un comunicato odierno. Le verifiche hanno portato alla luce 970 file multimediali destinati a un pubblico adulto trafficati nell'arco di quattro mesi.

Fra i filmati caricati sulla Chat la polizia retica ha rinvenuto anche 19 video illegali pure per gli adulti. Si trattava di filmati violenti o contenenti scene di sesso vietate anche a un pubblico adulto.

Le indagini hanno condotto a dieci adolescenti tra i 14 e i 17 anni. Questi minori sono stati identificati come responsabili della condivisione dei dati illegali. Hanno ammesso gli addebiti: dovranno rispondere dei loro atti davanti alla Procura dei minorenni.

