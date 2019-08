Dopo essere uscita fuori strada l'auto si è ribaltata più volte per 50 metri.

Un uomo di 50 anni è morto ieri in seguito a un incidente avvenuto a Flida, nei pressi di Flims (GR). Dopo essere uscita fuori strada, l'auto, sulla quale la vittima viaggiava ma che era guidata da una 74enne, si è ribaltata più volte.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, comunica la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna.

La donna guidava in discesa su una ripida strada di montagna da Flida verso Flims quando l'auto si è ribaltata lateralmente sulla strada sterrata e si è poi cappottata più volte lungo il pendio per circa 50 metri fino ad atterrare sul tetto in un prato.

Grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Flims i due occupanti sono stati velocemente estratti dall'automobile. Il team medico di un'ambulanza dell'ospedale regionale di Ilanz (GR) e il personale della Rega hanno provveduto a soccorrere i feriti. Tuttavia, a causa delle gravi lesioni riportate, il 50enne è morto sul luogo dell'incidente. L'anziana è stata invece elitrasportata all'ospedale cantonale di Coira (GR) con lievi ferite.

L'auto è andata completamente distrutta ed è stato necessario recuperarla con una gru. La polizia cantonale grigionese sta indagando sulle circostanze dell'incidente.

