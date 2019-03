Da lunedì prossimo e fino al 7 settembre i treni della Ferrovia retica (FR) non transiteranno in Bassa Engadina (GR), ovvero sulla tratta tra Susch e Scuol-Tarasp. Immagine d'archivio.

Da lunedì prossimo e fino al 7 settembre i treni della Ferrovia retica (FR) non transiteranno in Bassa Engadina (GR), ovvero sulla tratta tra Susch e Scuol-Tarasp.

Le gallerie del Giarsun e del Magnacun, che si trovano su quella linea, necessitano infatti di un intervento di risanamento integrale che impone la chiusura.

La Ferrovia retica, si legge in una nota odierna della società, intende sfruttare il blocco totale per realizzare altri progetti e risparmiare sui costi di costruzione.

Durante la chiusura semestrale della tratta ferroviaria, in Bassa Engadina sarà attivato un servizio autobus sostitutivo. Il servizio di trasporto auto Vereina non sarà interessato dai lavori. Per i clienti della FR merci grigionese, infine, sarà disponibile un'opzione di trasbordo alternativa presso la stazione di Zernez.

