Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 18.35 12 febbraio 2018 - 18:35

Novità in vista per i Grigionesi

Fra tre anni i cittadini grigionesi potranno votare tramite Internet. Il Gran Consiglio ha approvato oggi, con 98 voti contro 3, il messaggio relativo alla revisione parziale della legge cantonale sui diritti politici.

Saranno create le basi giuridiche per l'introduzione dell'e-voting. I costi del nuovo sistema di voto sono stimati a 600'000 franchi. L'introduzione verrà effettuata in due fasi successive: nel 2020 verrà avviata una "fase pilota" che coinvolgerà sei comuni, mentre altri saranno chiamati in causa a partire dal 2021.

I singoli municipi potranno decidere autonomamente se e in quale misura aprire le porte all'e-voting. Chi vi farà ricorso riceverà contributi una tantum per eventuali adeguamenti necessari del software.

Neuer Inhalt Horizontal Line