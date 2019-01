Il Comune di Bregaglia ha pubblicato un concorso di progettazione per il rinnovo di diverse infrastrutture di protezione e per il traffico nei dintorni di Bondo dopo la devastante frana del Piz Cengalo del 23 agosto 2017 e le successive colate detritiche.

Ne dà notizia una nota pubblicata oggi dalla Cancelleria dello Stato grigionese. Il progetto comprende la ricostruzione e la protezione dei villaggi di Bondo, Sottoponte e Spino, sulle due sponde del fiume Mera. Si cercano soluzioni "che si integrino in modo ottimale nella caratteristica locale e del paesaggio, considerata storica e degna di protezione".

Diverse strade e ponti, l'approvvigionamento idrico ed energetico nonché vari edifici hanno subito danni o sono stati completamente distrutti, rammenta il comunicato. La procedura riguardante il concorso e l'ulteriore pianificazione e realizzazione avverranno in stretta collaborazione con il Cantone dei Grigioni.

Il Comune di Bregaglia, con il suo concorso, "si rivolge a team che dispongono di competenze nei settori delle opere idrauliche, dell'ingegneria civile, comprendente la costruzione di strade e ponti, nonché dell'architettura paesaggistica e dell'urbanistica."

In una prima fase - precisa la nota - si procederà a una prequalifica, vale a dire che la giuria determinerà i team più idonei tra i candidati. Nella seconda fase i concorrenti ammessi presenteranno le proprie idee di progetto. I partecipanti avranno la possibilità di qualificarsi per il concorso di progettazione fino al 5 aprile 2019. Entro fine aprile saranno comunicati i team che hanno superato la prequalifica. I risultati della seconda fase sono previsti per fine novembre 2019.

La documentazione di gara è pubblicata su www.simap.ch, www.kantonsamtsblatt.gr.ch e www.comunedibregaglia.ch.

