I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme a Coira (foto rappresentativa d'archivio)

Un grosso incendio è scoppiato questa sera in un garage di AutoPostale a Coira, nei pressi della Oberalpstrasse. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, indicano in serata "Blick" e "20 Minuten".

Il rogo, secondo quanto scrive il "Blick", sarebbe iniziato attorno alle 21.00. Un lettore ha precisato al portale svizzerotedesco di aver sentito delle esplosioni provenire dal deposito degli autobus.

