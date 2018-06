Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 15.33 10 giugno 2018 - 15:33

Christian Rathgeb del PLR è il candidato che ha ottenuto più voti, mentre Jon Domenic Parolini (PBD) è arrivato al quinto posto mantenendo il seggio per soli 68 voti (foto rappresentativa d'archivio)

Nel canton Grigioni il PPD/PDC riconquista il secondo seggio in Governo, perso 20 anni fa a favore dei socialisti, il PBD riesce a conservare almeno uno dei suoi due Consiglieri di Stato, mentre il PS mantiene il suo mandato, così come il PLR/PLD.

L'UDC rimane fuori ancora una volta. È questo l'esito delle elezioni del fine settimana per l'esecutivo retico, che nei prossimi quattro anni sarà composto di 2 consiglieri PPD (+1), 1 PLR, 1 PBD (-1) e 1 PS.

Il migliore risultato per i cinque seggi in palio è stato conseguito dall'uscente Christian Rathgeb del PLR, con 24'434 voti, davanti al collega di esecutivo Mario Cavigelli del PPD (23'804). Terzo è il suo collega di partito Marcus Caduff, con 18'960, che ha superato di quasi 500 voti il candidato del PS Peter Peyer (18'466).

Come era nelle aspettative ha avuto motivo di tremare il capo del Dipartimento dell'economia Jon Domenic Parolini, unico candidato del Partito borghese democratico (PBD), che perderà in ogni caso il seggio lasciato vacante da Barbara Janom Steiner. Parolini arriva infatti al quinto posto con 15'904 e per soli 68 voti è riuscito a tener fuori dall'esecutivo il candidato dell'UDC Walter Schlegel, comandante della polizia cantonale, che ha chiuso al sesto posto con 15'836 suffragi.

Il nuovo Governo sarà in carica dal primo gennaio 2019 al 21 dicembre 2022.

Neuer Inhalt Horizontal Line