Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 10.38 15 marzo 2018 - 10:38

Il governo grigionese è favorevole all'inasprimento dei criteri di qualità previsti dalla nuova concessione per la SSR, attualmente in consultazione.

Per quanto riguarda il progetto di eliminare uno dei due canali televisivi in lingua italiana, l'esecutivo chiede di garantire un'offerta multimediale corrispondente nella regione italofona.

La nuova concessione impone alla SSR requisiti più severi e precisi per quanto riguarda il servizio pubblico, spiega un comunicato pubblicato in mattinata. Per il governo di Coira è particolarmente positivo il maggior peso attribuito allo scambio tra regioni linguistiche.

L'onere finanziario per l'informazione dovrà ammontare ad almeno il 50% dei proventi del canone. Inoltre la qualità dei contenuti sarà garantita in modo da distinguere nettamente i canali della SSR dalle offerte commerciali, in particolare per l'intrattenimento, aggiunge la nota. L'esecutivo infine approva il fatto di mettere a disposizione più offerte rivolte a un pubblico giovane.

